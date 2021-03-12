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Зеленский продлил соглашение с Нидерландами о расследовании сбивания MH17

Пятница, 12 марта 2021, 18:40

Президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении до августа соглашения с Нидерландами о миссии защиты расследования аварии самолета рейса MH17.

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы государства, пишет "Европейская правда".

Закон "О ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2021 срока действия Соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о Международной миссии защиты расследование от 28 июля 2014 года" Верховная Рада приняла 16 февраля 2021 с инициативы президента.

Соглашением от 28 июля 2014 года была образована многонациональная Международная миссия защиты расследования катастрофы самолета Malaysian Airlines рейса MH17, которая произошла 17 июля 2014 года.

Основной задачей миссии является содействие сбору остатков, проведению расследования, а также осуществление других видов деятельности, которые могут быть согласованы между сторонами.

Соглашение было заключено сроком на один год, его действие продолжали несколько раз.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.



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