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В Италии - почти 27 000 заражений за сутки, пол страны переходит в "красную" зону

Пятница, 12 марта 2021, 20:52

Почти половина Италии, в том числе Ломбардия, со следующей недели окажется в "красной" зоне, где действуют самые жесткие карантинные ограничения.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera, такое зонирование предусмотрено указом министра здравоохранения, который ожидаемо подпишут без изменений.

Согласно зонированию, которое будет действовать с 15 марта, "красными" будут провинции Ломбардия, Больцано, Тренто, Базиликата, Кампания, Эмилья-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Лацио, Пьемонт, Венето и Марке.

В начале этого месяца новое правительство Марио Драги усилило ограничения для "красных зон". Там закрыты не только бары, рестораны, магазины и средние школы, но и начальные школы. Жителей просят по возможности оставаться дома.

С остальных регионов, все будут оранжевыми, кроме "белого" острова Сардиния. "Желтых" регионов не останется вовсе.

 

За последние сутки в Италии зарегистрировали 26 824 новых заражений и 380 смертей, тогда как в четверг - 25 673. В последний раз подобные показатели регистрировали в конце ноября, на спаде второй волны эпидемии.

По данным органов здравоохранения, индекс распространения вируса (сколько в среднем человек инфицирует один больной) в стране составляет 1,6, тогда как безопасным показателем считается 1 и меньше.

Также отмечают стремительный рост количества случаев, в которых уже не известно, от кого человек заразился.

Темы: Италиякоронавирус


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