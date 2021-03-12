Ряд стран выразили поддержку инициативе о "Крымской платформе"

Ряд международных партнеров Украины во время заседания по "формуле Арриа" выразили свою поддержку украинской инициативе о создании "Крымской платформы".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

О поддержке "Крымской платформы заявили, в частности, США, Великобритания, Турция, Литва и Канада.

"США приветствуют новую инициативу Украины - Крымску платформу - как следующий шаг и площадку для международных партнеров, преданных суверенитету и территориальной целостности Украины. Пришло время завершить оккупацию Крыма Россией и ее продолжающуюся агрессию на востоке Украины", - заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Я хочу подчеркнуть поддержку Соединенным Королевством новой международной Крымской платформы, которая объединит международное сообщество, чтобы поддержать возвращение Крыма Украине. Мы должны ответить решительно на враждебные действия, которые нарушают устав ООН и международное право и продолжают держать Крым в центре внимания. Крым - это Украина", - заявила постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд.

Они призвали Россию разрешить беспрепятственный доступ на оккупированные территории и в места содержания представителям международных организаций и освободить украинских политзаключенных.

Министр иностранных дел Канады Марк Гарно заверил, что Канада поддерживает инициативу Украины о "Крымской платформе". "Мы продолжим оказывать давление на Россию пока она не начнет уважать суверенитет, территориальную целостность Украины и международное право", - подчеркнул Гарно.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил, что международное сообщество должно расширять свое политическое давление на Россию, в том числе санкционное, требуя полного соблюдения международного права и прав человека. Он добавил, что инициатива Украины по созданию "Крымской платформы" будет полезным инструментом для консолидации международной политики непризнания оккупации и сдерживания России от незаконных действий на полуострове.

Заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Киран подчеркнул, что Турция также поддерживает Крымскую платформу. "Мы надеемся, что эта платформа увеличит внимание международного сообщества к Крыму", - указал он.

Государственный министр Германии Нилс Аннен призвал РФ освободить всех граждан Украины, которые были незаконно задержаны и заключены под стражу, в том числе более 100 крымских татар.

Постоянный представитель Франции в ООН Николя де Ривьер призвал РФ выполнять свои международные обязательства и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах.

"Мы осуждаем продолжающиеся систематические преследования крымских татар и лиц, принадлежащих к украиноязычному сообществу. Мы призываем Россию прекратить эту политику, которая, очевидно, заставляет молчать тех, кто осмеливается осуждать аннексию Крыма. Ответственные за эти нарушение должны быть привлечены к ответственности, Россия должна также прекратить свою политику демографических изменений на полуострове", - отметил Николя де Ривьер.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил присоединиться к "Крымской платформе" все страны-члены ООН.

Заседание по "формуле Арриа" по вопросу оккупации Крыма является ежегодным мероприятием, который проводит Украина вместе с партнерами для привлечения внимания к событиям февраля-марта 2014 года. В прошлом году соорганизаторами были 7 стран, в этом году их число возросло до 23.

Напомним, "Крымскую платформу" инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова.

Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года.