В МИД отреагировали на разговор венгерского еврокомиссара с венграми Закарпатья

В Министерстве иностранных дел Украины напомнили, что правам венгерского и других национальных меньшинств в Украине ничего не угрожает и посоветовали не политизировать этот вопрос.

Как пишет "Европейская правда", об этом сказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в комментарии "Радио Свобода" после известий о разговоре между венгерским еврокомиссаром и венграми Закарпатья.

"Правам венгерского, как и других национальных меньшинств в Украине, ничего не угрожает. МИД и Минобразования ведут диалог с венгерскими чиновниками, предоставляют им исчерпывающие разъяснения особенностей организации учебного процесса в Украине. Мы выступаем против политизации и любых злоупотреблений этой темой" , - отметил Олег Николенко.

По его словам, сейчас есть все основания достичь желаемого взаимопонимания как на двустороннем уровне, так и в непосредственном взаимодействии с гражданами Украины-представителями венгерского меньшинства.

Напомним, 12 марта еврокомиссар по вопросам расширения и соседства ЕС Оливер Вархейи провел онлайн-встречу с представителями венгров Закарпатья Ласло Брензовичем, главой Общества венгерской культуры Закарпатья, и Андреа Бочкор о том, как Украина должна обеспечить права национальных меньшинств.

Василий (Ласло) Брензович – экс-надреп и председатель Общества венгерской культуры Закарпатья. В конце ноября прошлого года СБУ провела обыски в офисе Общества и в доме Брензовича, что привело к новому обострению в отношениях с Венгрией.

Андреа Бочкор - депутат Европарламента от Венгрии с 2014 года, по списку партии Виктора Орбана, которая одновременно является гражданкой Украины. Прописана в Берегове, до избрания была преподавательницей венгерского университета Закарпатья.

Сайт "Миротворец" внес ее в свой список, заявляя, что она "нарушает законодательство Украины путем получения второго гражданства". Это стало причиной скандала с участием еврокомиссара Вархейи на Совете ассоциации Украина-ЕС в феврале. Подробнее - в статье: Шантаж с "Миротворцем": как комиссар от Венгрии срывал договоренности Украины и ЕС.