Капитализация Bitcoin превысила триллион долларов

Стоимость криптовалюта Bitcoin достигла отметки в 56 тысяч долларов, а ее капитализация превысила $1 триллион.

Источник: криптовалютная биржа Coindesk

Детали: По состоянию на 2:54 13 марта стоимость одного биткоина составляет $56 658.

График стоимости Bitcoin за месяц

Напомним: 19 февраля рыночная стоимость криптовалюта Bitcoin достигла 956 млрд долларов, цена прошла отметку в 53 тысяч долларов и продолжает расти. Впоследствии капитализация превысила триллион долларов.

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