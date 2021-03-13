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Капитализация Bitcoin превысила триллион долларов

Суббота, 13 марта 2021, 01:57
Капитализация Bitcoin превысила триллион долларов

Стоимость криптовалюта Bitcoin достигла отметки в 56 тысяч долларов, а ее капитализация превысила $1 триллион.

Источник: криптовалютная биржа Coindesk

Детали: По состоянию на 2:54 13 марта стоимость одного биткоина составляет $56 658.

 
График стоимости Bitcoin за месяц

Напомним: 19 февраля рыночная стоимость криптовалюта Bitcoin достигла 956 млрд долларов, цена прошла отметку в 53 тысяч долларов и продолжает расти. Впоследствии капитализация превысила триллион долларов.

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Темы: валюта
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