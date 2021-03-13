Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Илона Маска подали в суд из-за его "беспорядочных" твитов

Суббота, 13 марта 2021, 02:38
На Илона Маска подали в суд из-за его беспорядочных твитов

Инвестор Tesla подал иск к главе компании Илону Маску из-за его "беспорядочных" твитов, которые "подвергают компанию рискам".

Источник: Reuters

Детали: Инвестор заявил, что своими "беспорядочными" твитами Маск подвергает компанию рискам, а также нарушает условия соглашения, заключенного ранее с комиссией по ценным бумагам США (SEC), по которому он должен предварительно согласовывать свои действия в соцсетях

Заявитель также подал иск к совету директоров Tesla обвинив его членов в том, что они не могут контролировать поведение Маска в интернете.

В качестве примера истец привел твит Маска от 1 мая 2020 года: "Цена акций Tesla, на мой взгляд, слишком высока". В тот день стоимость компании Tesla упала примерно на $15 миллиардов.

Справка: В 2020 году акции Tesla выросли почти на 700%, а Илон Маск стал богатейшим человеком в мире.

Темы: Илон Маск
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Илон Маск
В два года говорил предложениями: в компании Илона Маска будет работать 14-летний программист
Стивен Кинг предлагает Маску отдать деньги за его "синюю галочку" в Twitter в фонд Притулы
Исторический запуск Starship: как ракета Маска меняет экономику освоения космоса
Последние новости
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
Все новости...
Реклама: