На Илона Маска подали в суд из-за его "беспорядочных" твитов

Инвестор Tesla подал иск к главе компании Илону Маску из-за его "беспорядочных" твитов, которые "подвергают компанию рискам".

Источник: Reuters

Детали: Инвестор заявил, что своими "беспорядочными" твитами Маск подвергает компанию рискам, а также нарушает условия соглашения, заключенного ранее с комиссией по ценным бумагам США (SEC), по которому он должен предварительно согласовывать свои действия в соцсетях

Заявитель также подал иск к совету директоров Tesla обвинив его членов в том, что они не могут контролировать поведение Маска в интернете.

В качестве примера истец привел твит Маска от 1 мая 2020 года: "Цена акций Tesla, на мой взгляд, слишком высока". В тот день стоимость компании Tesla упала примерно на $15 миллиардов.

Справка: В 2020 году акции Tesla выросли почти на 700%, а Илон Маск стал богатейшим человеком в мире.