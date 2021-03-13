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В Донецкой области в ДТП погиб полицейский

Суббота, 13 марта 2021, 08:11
В Донецкой области в ДТП погиб полицейский
фото полиции

В Донецкой области в ДТП при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник сектора реагирования патрульной полиции Константин Колесников.

Источник: Нацполиция

Дословно: "Трагическое событие произошло вчера, 12 марта, около 16:00 вблизи Лимана. Находясь на службе, полицейский на автомобиле возвращался в Славянск.

Увидев перед собой авто, выехавшее на встречную полосу, Константин Колесников пытался избежать столкновения, однако аварии избежать не удалось. Полицейский погиб на месте. Водитель другого авто не пострадала".

Детали: Отмечается, что 30-летний капитан полиции отдела №4 (Славянск) Краматорского районного управления полиции работал в органах внутренних дел 9 лет.

Он переселенец, в 2014 году остался верен присяге и уехал из временно оккупированного Донецка. Является участником боевых действий, прошел Дебальцево. У погибшего остался восьмилетний сын.

Украинская правда

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Темы: полицияДТПДонецкая область
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