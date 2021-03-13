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Украинцы считают ЕС основной стабилизирующей силой в мире

Суббота, 13 марта 2021, 12:12
Украинцы считают ЕС основной стабилизирующей силой в мире

ЕС оказался на первом месте среди глобальных сил, роль которых украинцы оценивают как стабилизирующую.

Об этом свидетельствуют результаты всемирного опроса, проведенного Международной ассоциацией GALLUP в конце 2020 года, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Опрос охватывает 45 стран и территорий мира и более 42 000 взрослых граждан, что составляет около 2/3 населения мира. Украинскую часть опрос проводили "Деминициативы" совместно с КМИС.

50% респондентов в Украине ответили, что считают роль Евросоюза стабилизирующей. Дестабилизирующей её считают 25%, и столько же - не определились с мнением.

По поводу США мысли украинцев разделились почти пополам. Стабизирующей роль Штатов считают 39%, тогда как дестабилизирующей - 36%. Еще 25% не определились с ответом.

Роль Китая в Украине считают скорее стабилизирующей, чем наоборот, но с небольшим отрывом: 35% против 29%, и 36% - не определились.

Абсолютное первенство как дестабилизирующая сила получила Россия - так считают 71% украинских респондентов. Стабилизирующей ее роль считают 12%, 17% - не определились.

Кроме Украины, РФ дестабилизирующей силой чаще всего называли в Финляндии - 87%, Грузии - 78%, Южной Корее - 75%, Иордании -72% и Испании - 70%.

Напротив, чаще всего роль России называли стабилизирующей в Кыргызстане, Вьетнаме, Казахстане, Сербии и на Филиппинах.

Темы: опросЕС
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