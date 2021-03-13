США в мире называют дестабилизирующей силой чаще, чем Россию и Китай

Более 50% респондентов во всем мире считают самой дестабилизирующей силой в мире США. Россия и Китай отстают только на 5%.

Об этом свидетельствуют результаты всемирного опроса, проведенного Международной ассоциацией GALLUP в конце 2020 года, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Опросы охватывает 45 стран и территорий мира и более 42 000 взрослых граждан, что составляет около 2/3 населения мира. Украинскую часть опроса проводили "Деминициативы".

Во всем мире США назвали основной дестабилизирующей силой 52% респондентов, тогда как стабилизирующей их роль считают 33%.

Второе место разделили Россия и Китай - их политику считают дестабилизирующей по 47% респондентов. Совпадает и количество тех, кто считает роль обеих стран стабилизирующей - 32%.

Одной из крупнейших стран, граждане которой преимущественно уверены в стабилизирующей роли России как сверхдержавы, является Индия. Граждане России также воспринимают свою страну как скорее стабилизирующую, однако с меньшей уверенностью.

Политика Китая рассматривается скорее как стабилизирующая в регионах Западной Азии и Африки. Наиболее уверены в противоположном жители ЕС, Ближнего Востока, а также Индии и Восточной Азии.

Роль ЕС считают стабилизирующей 42%, тогда как противоположного мнения придерживаются 33%. Еще 25% - не определились с ответом.

В глобальном масштабе преимущественно европейцы рассматривают ЕС как стабилизирующую силу. Такая точка зрения преобладает также в Латинской Америке и Восточной Азии. Впрочем, по мнению значительной части опрошенных на Ближнем Востоке и в России, влияние ЕС - скорее дестабилизационное.