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Авария сухогруза у Румынии: продолжаются поиски погибшего и пропавшего украинцев

Суббота, 13 марта 2021, 13:45
Авария сухогруза у Румынии: продолжаются поиски погибшего и пропавшего украинцев

У берегов Румынии продолжают искать двух украинцев с затонувшего сухогруза, из которых один погиб и один считается пропавшим.

Об этом сообщило посольство Украины в Румынии, пишет "Европейская правда".

Накануне поисковая операция завершились без результатов, с 7 утра поиски возобновили.

"Спасатели ищут тело погибшего капитана затонувшего судна (в самом начале был зафиксирован в районе аварии, но его не смогли поднять на борт спасательного судна), а также первого помощника капитана, который с самого начала спасательной операции считается пропавшим без вести", - пояснили в посольстве.

В операции участвуют силы и специальные суда Береговой охраны Пограничной полиции Румынии и Морской судоходной администрации.

Состояние спасенных моряков оценивается как удовлетворительное. Они будут оставаться в больнице Констанцы до 15 марта.

"В зависимости от состояния здоровья и срока завершения ряда следственных действий румынских правоохранительных органов, возвращения украиских моряков на родину следует ожидать на следующей неделе", - отмечают в посольстве.

Напомним, 11 марта у берегов Румынии затонул сухогруз с 13 членами экипажа - 12 мужчинами и женщиной, все они - граждане Украины. Судно под флагом Коморских островов вышло из российского порта Ростов-на-Дону и направлялось в Румынию. Двое моряков погибли, один считается пропавшим.

17 января в Черном море у берегов турецкой провинции Бартын потерпел крушение и утонул такой же сухогруз Arvin класса "Волга-Балт" (река-море). Судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании Arvin Shipping LTD.

Темы: Румыниякорабли
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