"Слуги" откроют всеукраинскую приемную, в частности для местных депутатов
Суббота, 13 марта 2021, 15:48
Партия "Слуга народа" на следующей неделе откроет в КВЦ "Парковый" в Киеве всеукраинскую приемную.
Источник: председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге после съезда партии в субботу
Прямая речь: "С понедельника-вторника в "Парковом" откроется всеукраинская приемная партии "Слуга народа", будет отдельный мини-сайт этому посвящен.
Мы сможем принимать здесь как просто избирателей, граждан Украины, так и один день или два дня в неделю будет прием для местных депутатов "Слуги народа", в котором будут принимать участие должностные лица партии, народные депутаты, мы сможем выстраивать эту полную вертикаль".
Катерина Тищенко, УП