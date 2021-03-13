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"Слуги" откроют всеукраинскую приемную, в частности для местных депутатов

Суббота, 13 марта 2021, 14:48
Слуги откроют всеукраинскую приемную, в частности для местных депутатов
фото Дмитрия Ларина, УП

Партия "Слуга народа" на следующей неделе откроет в КВЦ "Парковый" в Киеве всеукраинскую приемную.

Источник: председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге после съезда партии в субботу

Прямая речь: "С понедельника-вторника в "Парковом" откроется всеукраинская приемная партии "Слуга народа", будет отдельный мини-сайт этому посвящен.

Мы сможем принимать здесь как просто избирателей, граждан Украины, так и один день или два дня в неделю будет прием для местных депутатов "Слуги народа", в котором будут принимать участие должностные лица партии, народные депутаты, мы сможем выстраивать эту полную вертикаль".

Катерина Тищенко, УП

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Темы: Слуга народа
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