"Слуги" откроют всеукраинскую приемную, в частности для местных депутатов

Партия "Слуга народа" на следующей неделе откроет в КВЦ "Парковый" в Киеве всеукраинскую приемную.

Источник: председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге после съезда партии в субботу

Прямая речь: "С понедельника-вторника в "Парковом" откроется всеукраинская приемная партии "Слуга народа", будет отдельный мини-сайт этому посвящен.

Мы сможем принимать здесь как просто избирателей, граждан Украины, так и один день или два дня в неделю будет прием для местных депутатов "Слуги народа", в котором будут принимать участие должностные лица партии, народные депутаты, мы сможем выстраивать эту полную вертикаль".