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В Дании женщину отправили в тюрьму за призывы к насилию на акции коронаскептиков

Суббота, 13 марта 2021, 17:56
Митинг у Копенгагенского суда

Суд в Копенгагене приговорил к 2 годам заключения женщину, которая во время протеста против коронавирусных ограничений призвала "громить город".

Об этом сообщает The Local, пишет "Европейская правда".

Женщина приняла участие и выступила с речью на акции коронаскептиков 9 января, организованного сообществом "Men in Black". В речи прозвучали в том числе фразы "громить город" и "сломать систему".

В тот день демонстрация переросла в беспорядки. Осужденная женщина до последнего оставалась в первых рядах, несмотря на призывы полиции разойтись.

Среди прочего, суд признал ее виновной в словах и действиях, которые "способствовали грубому нарушению общественного порядка и применению силы против полиции".

Сначала для нее требовали один год лишения свободы, но суд учел новое законодательство, по которому связь нарушения с эпидемией коронавируса является отягчающим обстоятельством.

Это первый серьезный приговор, связанный с протестами коронаскептиков в Дании.

Приговор вызвал дискуссию о том, насколько наказание пропорциональное нарушению и не слишком ли буквально интерпретировали ее слова.

Ранее в связи с этими самыми событиями задержали мужчин, которые изготовили чучело премьер-министра Метте Фредериксен с надписью "Ее надо убить" и сожгли его. Этот поступок интерпретировали как прямую угрозу.

Темы: тюрьмаДаниямитинги


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