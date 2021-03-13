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В Москве силовики сорвали съезд муниципальных депутатов, 200 человек задержали

Суббота, 13 марта 2021, 18:30

Российская полиция сорвала форум независимых муниципальных депутатов, который открылся в Москве в субботу, 13 марта. Около двух сотен участников съезда были задержаны.

Источник: российская служба BBC, Медуза

Детали: В самом начале мероприятия в зал вошли десятки силовиков, которые увели около 200 участников форума в автозаки. Среди них - бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, публицист Владимир Кара-Мурза, глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин и исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров.

Некоторым задержанным выкручивали руки.

Формальными причинами задержания стали сотрудничество с "нежелательной организацией" и "нарушение установленных санитарно-эпидемиологических требований".

Как рассказал Пивоваров, еще в девять утра у гостиницы "Измайлово", в которой проходил форум, не было ни автозаков, ни полицейских. Но к половине одиннадцатого к зданию неожиданно подъехало полтора десятка спецмашин.

Внутри как раз началась первая сессия. Собравшиеся обсуждали, "могут ли перемены начаться с муниципального уровня".

Прямая речь участника форума Ильи Яшина: "Минут сорок проходило мероприятие, успели выступить я, Макс Резник, а во время выступления Ройзмана в зал вошли десятки полицейских, перекрыли все входы и выходы и объявили, что все задержаны".

Задержание главы совета депутатов Красносельского района Ильи Яшина
Задержание главы совета депутатов Красносельского района Ильи Яшина

Справка: Форум независимых муниципальных депутатов общественная организация "Объединенные демократы" планировала провести в Москве в гостинице "Измайлово" 13-14 марта. Целью форума организаторы называют создание сильного сообщества депутатов со всей России.

Движение "Объединенные демократы" появилось в Петербурге в 2018 году. Аналогичные форумы муниципальных депутатов проходили ранее в Москве, но значительного внимания со стороны полиции не привлекали.

Закон о "нежелательных организациях" работает в России с 2015 года. За сотрудничество с такими структурами существует и уголовная ответственность - дело могут возбудить, в том числе, за неоднократное нарушение статьи КоАП, которую планируют вменять участникам форума муниципальных депутатов. Российские СМИ в контексте сорванного форума пишут, что под "нежелательной организацией" власти подразумевают "Открытую Россию" Михаила Ходорковского.

Темы: Росcияоппозиция


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