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США пересекли отметку в 100 млн прививок от коронавируса

Суббота, 13 марта 2021, 18:39

США преодолели отметку в 100 млн прививок от коронавируса - впрочем, пока речь идет о количестве уколоть доз, а не 100 миллионов вакцинированных людей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBS News.

По последним данным центров контроля и предупреждения заболеваний, в стране на конец дня 12 марта сделали 101,1 миллиона прививок. В среднем в США делают 2 млн прививок в день.

Полностью вакцинированы более 35 млн американцев, что составляет 10,5% всего населения страны.

Около 66 млн - примерно 20% населения - получили хотя бы одну дозу.

Среди людей в возрасте 65 лет и старше полностью вакцинирован уже каждый третий.

На следующей неделе США неожиданно преодолеют и следующую отметку - 100 миллионов вакцинированных людей. Такую цель поставил президент Джо Байден на свои первые 100 дней работы, но на практике это произойдет гораздо быстрее.

По расчетам, США хватит доступных вакцин для того, чтобы предложить прививки всему взрослому населению к лету 2021 года.

Напомним, на днях Джо Байден сказал, что ставит целью сделать вакцину доступной для всех взрослых американцев до 1 мая, чтобы в День независимости 4 июля страна праздновала в том числе независимость от вируса.

Темы: вакцинациякоронавирус


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