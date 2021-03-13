Погода: в воскресенье потеплеет

В воскресенье, 14 марта, ожидается достаточно теплая погода с ощутимым юго-западным ветром. В западных областях дожди, на остальной территории - без существенных осадков.

Источник: синоптик Наталка Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Детали: В течение воскресенья температура воздуха будет бороться с недавним снегом достаточно высокими градусами - ожидается +4+9, в Крыму и на юго-западе Украины местами +10+15.

По словам Диденко, очередной атмосферный фронт принесет дожди в западные регионы, вечером осадки дойдут до Винницкой, Житомирской и Киевской областей.

На остальной территории 14 марта ожидается сухая погода.

Прямая речь: "В Киеве завтра увеличение облачности, но без существенных осадков. Ночью до +2 градусов, днем ​​до +7 градусов. Пока устойчивого и мощного вала потепления не видно, все постепенно, с температурными колебаниями".