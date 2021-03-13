Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Погода: в воскресенье потеплеет

Суббота, 13 марта 2021, 19:16
Фото: vidviday

В воскресенье, 14 марта, ожидается достаточно теплая погода с ощутимым юго-западным ветром. В западных областях дожди, на остальной территории - без существенных осадков.

Источник: синоптик Наталка Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Детали: В течение воскресенья температура воздуха будет бороться с недавним снегом достаточно высокими градусами - ожидается +4+9, в Крыму и на юго-западе Украины местами +10+15.

По словам Диденко, очередной атмосферный фронт принесет дожди в западные регионы, вечером осадки дойдут до Винницкой, Житомирской и Киевской областей.

На остальной территории 14 марта ожидается сухая погода.

Прямая речь: "В Киеве завтра увеличение облачности, но без существенных осадков. Ночью до +2 градусов, днем ​​до +7 градусов. Пока устойчивого и мощного вала потепления не видно, все постепенно, с температурными колебаниями".

 

Украинская правда
Темы: погодаУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоСтало известно имя воина, убитого оккупантами в пятницу на Донбассе

В "Слуге народа" объяснили, почему Разумков не вошел в политсовет партии

Лукашенко отреагировал на фильм о его богатствах

таблицяКоронавирус: Минздрав обновил данные по "красным" и "оранжевым" регионам

Партия будет просить Зеленского идти на второй срок

Дубинский вошел в новый руководящий орган "слуг"

Все новости...
погода
Из-за ухудшения погоды Киев закрывают для грузовиков
Синоптик сообщила, когда утихнет ветер и потеплеет
Самый большой флаг Украины опять приспускают
Последние новости
19:54
фотоСтало известно имя воина, убитого оккупантами в пятницу на Донбассе
19:42
Китай может наложить рекордный штраф на Alibaba
19:34
Оккупанты на Донбассе продолжают стрелять, ВСУ открывают ответный огонь
19:16
картаПогода: в воскресенье потеплеет
18:39
США пересекли отметку в 100 млн прививок от коронавируса
18:36
S&P подтвердило рейтинг Украины "B/B" со стабильным прогнозом: но есть риски
18:30
фото, відеоВ Москве силовики сорвали съезд муниципальных депутатов, 200 человек задержали
17:56
В Дании женщину отправили в тюрьму за призывы к насилию на акции коронаскептиков
17:31
В "Слуге народа" объяснили, почему Разумков не вошел в политсовет партии
17:17
В Германии эксперты предостерегли от новых послаблений карантина
Все новости...