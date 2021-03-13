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В нескольких городах Германии собрались акции коронаскептиков

Суббота, 13 марта 2021, 20:34

В нескольких городах Германии днем ​​13 марта собрались акции коронаскептиков и противников карантинных ограничений.

Об этом сообщает DPA, пишет "Европейская правда".

В Дрездене на улицы вышли несколько сотен человек-сторонников движения Querdenken, что объединяет коронаскептиков, крайне правых и антивакцинаторов - несмотря на то, что суд запретил демонстрации в связи с эпидемией.

Многие люди вышли без масок с лозунгами "Пандемия закончилась" и подобными.

Bild сообщает, что на этой акции уже произошли столкновения.

Сотни людей вышли также в Штутгарте, с лозунгами "С нас хватит". В полиции сообщили, что количество участников существенно превышает заявленные 750 человек, и что более 80% - без масок.

Акция из нескольких тысяч людей начала собираться и в Мюнхене, перед парламентом Баварии, но полиция почти сразу вмешалась.

"Полиция прекратила демонстрацию, так как участники не соблюдались необходимые требования", - сообщил представитель полиции. О задержанных или пострадавших не сообщается.

Около 2000 человек вышли в Дюссельдорфе. Там протестующих пешеходов дополнительно сопровождали около 100 автомобилей.

Темы: митингикоронавирусГермания


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