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На МКС продолжает падать давление – российский космонавт

Суббота, 13 марта 2021, 21:04
На МКС продолжает падать давление – российский космонавт

Утечка воздуха из отсеков российского сегмента Международной космической станции продолжается, эта проблема стала хронической заботой экипажа.

Источник: Интерфакс

Детали: Космонавт Сергей Рыжиков рассказал во время переговоров с Землей, что давление в изолированном отсеке на МКС, где ранее были закрыты две трещины, снизилось на 60 мм ртутного столба за минувшую ночь.

Накануне вечером экипаж станции закрыл люки в отсек модуля "Звезда", где была закрыта трещина, чтобы проверить, продолжается ли утечка воздуха.

Как сообщили в Ракетной корпорации "Энергия", все действия экипажа МКС и специалистов на Земле по герметизации трещин на станции согласуются с коллегами из НАСА.

Темы: космосРосcиянаука
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