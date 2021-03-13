На МКС продолжает падать давление – российский космонавт

Утечка воздуха из отсеков российского сегмента Международной космической станции продолжается, эта проблема стала хронической заботой экипажа.

Источник: Интерфакс

Детали: Космонавт Сергей Рыжиков рассказал во время переговоров с Землей, что давление в изолированном отсеке на МКС, где ранее были закрыты две трещины, снизилось на 60 мм ртутного столба за минувшую ночь.

Накануне вечером экипаж станции закрыл люки в отсек модуля "Звезда", где была закрыта трещина, чтобы проверить, продолжается ли утечка воздуха.

Как сообщили в Ракетной корпорации "Энергия", все действия экипажа МКС и специалистов на Земле по герметизации трещин на станции согласуются с коллегами из НАСА.