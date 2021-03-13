Столичный регион Франции не может справиться с наплывом больных Covid

Столичный регион Франции Иль-де-Франс снова начал переправлять "тяжелых" пациентов с коронавирусом в другие части страны из-за растущей нагрузки на больницы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Первых трех "тяжелых" больных 13 марта отправили вертолетами в больницы на западе страны - в города Нант, Анжер и Ман, где ситуация лучше и нагрузка на медицинскую систему меньше.

14 марта должны отправить еще четырех больных, рассказал представитель агентства неотложной медицинской помощи (SAMU).

В середине недели вероятно состоится первый за длительное время трансфер больных переоборудованным скоростным поездом, который создали еще во время первой волны эпидемии, весной 2020 года.

Премьер Жан Кастекс на днях заявил, что ситуация в регионе уже "очень напряженная".

По последним данным регионального агентства здравоохранения, показатель заболеваемости в Иль-де-Франс составляет 365 случаев на 100 000 населения (в пригороде Парижа Сэн-Сен-Дени даже 464), тогда как в среднем по стране - 220.

В Париже седьмую неделю ежедневно действует комендантский час с 18-00 до 06-00, а рестораны, спортзалы и культурные заведения закрыты уже четыре месяца.

Рост количества больных и нагрузку на реанимации частично связывают с распространением во Франции мутировавшего британского штамма. Он составляет уже 67% выявленных случаев.