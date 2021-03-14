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Bitcoin обновил исторический максимум

Воскресенье, 14 марта 2021, 00:54

Стоимость криптовалюты Bitcoin достигла рекордной отметки в $61 000, а ее капитализация превысила $1,13 триллиона.

Источник: криптовалютная биржа Coindesk

Детали: 13 марта стоимость одного биткоина достигла $61 089.

 
График стоимости Bitcoin за месяц
 
График стоимости Bitcoin за 3 месяца
 
График стоимости Bitcoin за 8 лет

Напомним: 19 февраля рыночная стоимость криптовалюты Bitcoin достигла 956 млрд долларов, цена прошла отметку в 53 тысяч долларов и продолжает расти. Впоследствии капитализация превысила триллион долларов.

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Темы: валюта


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