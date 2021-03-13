Bitcoin обновил исторический максимум
Суббота, 13 марта 2021, 23:54
Стоимость криптовалюты Bitcoin достигла рекордной отметки в $61 000, а ее капитализация превысила $1,13 триллиона.
Источник: криптовалютная биржа Coindesk
Детали: 13 марта стоимость одного биткоина достигла $61 089.
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Напомним: 19 февраля рыночная капитализация криптовалюты Bitcoin достигла 956 млрд долларов, цена прошла отметку в 53 тысяч долларов и продолжает расти.