За день в Мьянме погибли еще по меньшей мере семь протестующих
Воскресенье, 14 марта 2021, 01:43
В Мьянме в ходе акций протеста против военного переворота в субботу погибли по меньшей мере семь протестующих.
Источник: AP
Детали: Сообщается, что четыре человека погибли в Мандалае, втором по величине городе страны, двое - в Пьяи, в центральной части Мьянмы, и один - в пригороде Янгона, бывшей столицы.
Издание отмечает, что погибших может оказаться больше, поскольку "полиция очевидно унесла несколько тел".
Также некоторые из протестующих получил тяжелые огнестрельные ранения.
Напомним:
- 1 февраля военные захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.
- Вечером в воскресенье, 14 февраля, в крупные города Мьянмы заехали колонны бронетехники и грузовиков с военными.
- 9 февраля выстрелили в голову 20-летней девушке во время демонстрации против военного переворота. Она стала первой жертвой подавления волны протестов.