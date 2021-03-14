За день в Мьянме погибли еще по меньшей мере семь протестующих

В Мьянме в ходе акций протеста против военного переворота в субботу погибли по меньшей мере семь протестующих.

Источник: AP

Детали: Сообщается, что четыре человека погибли в Мандалае, втором по величине городе страны, двое - в Пьяи, в центральной части Мьянмы, и один - в пригороде Янгона, бывшей столицы.

Издание отмечает, что погибших может оказаться больше, поскольку "полиция очевидно унесла несколько тел".

Также некоторые из протестующих получил тяжелые огнестрельные ранения.

Напомним: