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За день в Мьянме погибли еще по меньшей мере семь протестующих

Воскресенье, 14 марта 2021, 02:43

В Мьянме в ходе акций протеста против военного переворота в субботу погибли по меньшей мере семь протестующих.

Источник: AP

Детали: Сообщается, что четыре человека погибли в Мандалае, втором по величине городе страны, двое - в Пьяи, в центральной части Мьянмы, и один - в пригороде Янгона, бывшей столицы.

Издание отмечает, что погибших может оказаться больше, поскольку "полиция очевидно унесла несколько тел".

Также некоторые из протестующих получил тяжелые огнестрельные ранения.

Напомним:

  • 1 февраля военные захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.
  • Вечером в воскресенье, 14 февраля, в крупные города Мьянмы заехали колонны бронетехники и грузовиков с военными.
  • 9 февраля выстрелили в голову 20-летней девушке во время демонстрации против военного переворота. Она стала первой жертвой подавления волны протестов. 

Темы: убийство


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