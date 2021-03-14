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Авианосец ВМС США начал операции в Средиземноморье

Воскресенье, 14 марта 2021, 05:02

Американская авианосная ударная группа, возглавляемая атомным авианосцем Dwight Eisenhower, вошла в восточное Средиземноморье.

Источник: пресс-служба Шестого оперативного флота ВМС США, передает Интерфакс-Украина

Детали: Группа проводит совместные учения с кораблями ВМС Греции и Италии.

Справка: В состав группы помимо авианосца входят ракетный крейсер Monterey, эсминцы Mitscher и Thomas Hudner, а также судно снабжения Arctic.

Что предшествовало: 8 марта авианосная ударная группа ВМС США, пройдя пролив Гибралтар, вошла в акваторию Средиземного моря.

Темы: США


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