Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Авианосец ВМС США начал операции в Средиземноморье

Воскресенье, 14 марта 2021, 04:02
Авианосец ВМС США начал операции в Средиземноморье

Американская авианосная ударная группа, возглавляемая атомным авианосцем Dwight Eisenhower, вошла в восточное Средиземноморье.

Источник: пресс-служба Шестого оперативного флота ВМС СШАИнтерфакс-Украина

Детали: Группа проводит совместные учения с кораблями ВМС Греции и Италии.

 
 
 

Справка: В состав группы помимо авианосца входят ракетный крейсер Monterey, эсминцы Mitscher и Thomas Hudner, а также судно снабжения Arctic.

Что предшествовало: 8 марта авианосная ударная группа ВМС США, пройдя пролив Гибралтар, вошла в акваторию Средиземного моря.

"Украинская правда" в Threads

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
США
Посол США обратилась к украинцам на 500-й день вторжения России
Киев опасается, что неформальные переговоры США и РФ связаны с членством Украины в НАТО – СМИ
Не в городах и записывая локации: у Украины есть пять принципов использования кассетных боеприпасов
Последние новости
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
Все новости...
Реклама: