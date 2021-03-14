Авианосец ВМС США начал операции в Средиземноморье
Воскресенье, 14 марта 2021, 04:02
Американская авианосная ударная группа, возглавляемая атомным авианосцем Dwight Eisenhower, вошла в восточное Средиземноморье.
Источник: пресс-служба Шестого оперативного флота ВМС США, Интерфакс-Украина
Детали: Группа проводит совместные учения с кораблями ВМС Греции и Италии.
Справка: В состав группы помимо авианосца входят ракетный крейсер Monterey, эсминцы Mitscher и Thomas Hudner, а также судно снабжения Arctic.
Что предшествовало: 8 марта авианосная ударная группа ВМС США, пройдя пролив Гибралтар, вошла в акваторию Средиземного моря.