Шеф-редактора газеты Bild отстранили от работы после жалоб его коллег-женщин

Шеф-редактора популярной ежедневной немецкой газеты Bild Юлиана Райхельта коллеги-женщины обвинили в буллинге, на время выяснения обстоятельств он временно прекратил выполнять свои служебные обязанности.

Источник: DW со ссылкой на сообщение немецкой медиагруппы Alex Springer, которая является владельцем газеты

Детали: Райхельт, который возглавляет газету с 2018 года, отстранен от должности на время проведения служебного расследования, связанного с обвинениями в злоупотреблении властью и в буллинге, выдвинутыми против него несколькими коллегами-женщинами.

Медиагруппа уточняет, что Райхельт отрицает все обвинения и лично попросил совет директоров отстранить его от исполнения служебных обязанностей, пока не будут выяснены все обстоятельства.

Издатель также заявил, что в настоящее время "четких доказательств" вины Райхельта обнаружено не было, но расследование продолжается и ведется "по всем направлениям", а также "оценивается достоверность и честность всех причастных".