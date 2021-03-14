Ирландия приостановила использование вакцины AstraZeneca

Ирландия приостанавливает использование вакцины Oxford/AstraZeneca в качестве меры предосторожности после новых сообщений о тромбах у людей, получивших ее, на этот раз из Норвегии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Консультативный орган Ирландии по вакцинам рекомендовал "временно отложить" введение вакцины AstraZeneca с немедленным вступлением в силу. Однако подчеркивается, что нет никаких доказательств того, что вакцина вызвала образование тромбов.

Первые сообщения о тромбах у людей, получавших вакцину AstraZeneca, поступили из Австрии и вызвали волну беспокойства, в результате чего ряд европейских стран, включая Данию, приостановили ее использование в ожидании расследования.

Ирландия процитировала отчет о смерти и трех госпитализациях в Норвегии, который вышел в субботу.

"После новой информации, полученной от Норвежского агентства по лекарственным средствам в субботу вечером… и после обсуждения с Управлением по регулированию продуктов медицинского назначения (HPRA), Национальный консультативный комитет по иммунизации (NIAC) рекомендовал временно отложить введение вакцины Covid-19 AstraZeneca сегодня утром, в воскресенье, 14 марта, - сказал представитель NIAC.

По данным Управления по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения в Великобритании, миллионы людей уже получили инъекцию AstraZeneca без каких-либо серьезных побочных эффектов.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам заявил, что вакцину AstraZeneca против коронавируса можно продолжать использовать и до завершения расследования случаев образования тромбов, о которых сообщила Дания.

EMA отмечает, что количество случаев тромбоэмболических ситуаций среди вакцинированных людей - не больше, чем среди населения в целом.