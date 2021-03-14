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День добровольца: в Днепре провели марш, в Запорожье - атопробег

Воскресенье, 14 марта 2021, 15:56
Украинские добровольцы, архивное фото

По случаю Дня добровольца в воскресенье по центральным улицам Днепра торжественным шествием прошли участники российско-украинской войны, волонтеры и общественные активисты, а в Запорожье состоялся автопробег, организованный ветеранами войны в Донбассе.

Источник: Радио Свобода

Детали: В Днепре Марш добровольцев собрал несколько сотен человек - это бойцы сформированных еще в начале войны на Донбассе полков "Азов", "Айдар", Украинской добровольческой армии, 25-й 93-й бригад и других подразделений, а также волонтеры, родственники погибших бойцов, жители города.

В руках они держали сине-желтые и красно-черные флаги, флаги своих подразделений, портреты погибших защитников Украины.

Участники акции прошли от Музея АТО к Днепропетровской облгосадминистрации по центральным улицам города. Они несли баннер с надписью "Добровольцы здесь. Борьба продолжается".

Фото: Радио Свобода
Фото: Радио Свобода

В то же время в Запорожье участники автопробега проехали по центральному проспекту города вместе с флагами Украины и своих боевых подразделений. В автопробеге приняли участие десятки автомобилей.

После завершения автопробега на площади Свободы состоялся митинг, во время которого ветераны войны в Донбассе почтили минутой молчания своих погибших побратимов. Также во время акции состоялась презентация памятника защитникам Украины, который планируется установить на площади на месте демонтированного в 2016 году памятника Дзержинскому. Завершилась акция концертом местной группы Banderstadt.

Организаторами акции ко Дню добровольца стали шесть общественных объединений ветеранов войны на Донбассе, действующих в Запорожье и Запорожской области.

 

По случаю Дня добровольца президент Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени 67 добровольцев, 64 из них посмертно.

Среди награжденных - члены Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор", батальонов территориальной обороны "Донбасс", "Айдар" и ОУН. Также награждены члены батальонов патрульной службы милиции особого назначения "Шахтерск" и "Чернигов", Украинской добровольческой армии, диверсионно-разведывательного подразделения "Патриот", Отдельной Добровольческой роты "Карпатская Сечь".

Прямая речь президента: "Слава героям-добровольцам, которые в решающий момент встали на защиту нашей свободы и показали пример непобедимости для всей Украины".

Напомним: Впервые украинцы отметили День добровольца 14 марта 2017 года. Именно в этот день в 2014-м первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибыли на полигон "Новые Петровцы" для формирования первого добровольческого батальона для противодействия военной агрессии РФ против Украины.

Темы: добровольцыПравый секторвойнаДонбасс


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