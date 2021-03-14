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В Еврокомиссии признали ошибки при заказе вакцин от коронавируса

Воскресенье, 14 марта 2021, 15:59

Вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс признал наличие ошибок в стратегии Европейского Союза по вакцинации от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Тиммерманс сказал в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.

"Это правда, что как Брюсселем, так и странами-членами ЕС были допущены ошибки при заказе вакцин", - сказал Тиммерманс.

"Я понимаю требования граждан о том, что мы должны доставить вакцину можно быстрее. Но следует помнить, какой трагедией это могло бы быть, если бы одни государства-члены могли позволить себе вакцину, а другие - нет. Если бы мы, как Европейский Союз, не действовали на основе общих ценностей и вакцину могли позволить себе только богатые, это было бы проблемой для всех, а не только для бедных стран. Такие страны, как Германия и Нидерланды, которые сначала были объединены в альянс вакцинации, также это поняли. Вы видели, что европейский подход лучше", - добавил вице-президент.

По его словам, подвести итоги действий и решений Еврокомиссии можно лишь тогда, когда завершится пандемия.

"Тогда мы сможем увидеть, что мы сделали не правильно, а что правильно. В нынешней же ситуации самое важное, чтобы вакцину получили во всей Европе. Это является необходимым условием возвращения нашего нормальной жизни", - сказал Тиммерманс.

Напомним, лидеры пяти стран ЕС призвали к переговорам на высшем уровне для обеспечения "справедливого" распределения вакцин в блоке, настаивая, что при существующей системе к лету страны-члены окажутся в очень неравной ситуации.

Накануне канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что вакцины распределяются неравномерно, а контракты с компаниями на поставку были заключены недостаточно прозрачно.

Темы: вакцинацияЕСкоронавирус


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