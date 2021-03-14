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В Киеве отметили День добровольца

Воскресенье, 14 марта 2021, 16:14
фото КГГА

В Киеве состоялись торжества по случаю Дня украинского добровольца.

Источник: КГГА

 
все фото КГГА

Детали: Участие в мероприятиях приняли зампредседателя КГГА Марина Хонда вместе с руководством Деснянского и Днепровского районов и ветераны АТО/ООС и бойцы добровольческих батальонов.

Участники мероприятия возложили цветы к памятнику Украинскому добровольцу, приняли участие в поминальном молебне по погибшим. Кроме того, Хонда вручила добровольцам благодарности от Киевского городского головы Виталия Кличко.

Прямая речь Хонды: "В 2014 году, сразу после победы Революции Достоинства, наша страна столкнулась с новой угрозой – российской агрессией. Тогда первые добровольцы отправились на войну прямо с Майдана. Именно они положили начало добровольческому движению, которое в самые сложные времена остановило агрессора. Всего же около 3200 киевлян по зову сердца отправились на войну в составе добровольческих батальонов".

 
 

Справка: День украинского добровольца, который отмечается 14 марта, был установлен постановлением Верховной Рады от 17 января 2017 года.

Украинская правда
Темы: КиевакциидобровольцыКГГА


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