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Президент Молдовы предложила чрезвычайное положение на две недели

Воскресенье, 14 марта 2021, 17:35
Президент Молдовы предложила чрезвычайное положение на две недели

Высший совет безопасности Молдовы (ВСБ) рекомендовал правительству и парламенту объявить в Молдове чрезвычайное положение на две недели.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду после заседания совета, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

"В связи с ухудшающейся ситуацией и плохими прогнозами мы решили, что необходимы более строгие меры. Речь идет о безопасности и интересах государства. На заседании мы выслушали жесткие замечания специалистов в области здравоохранения: потери сравнимы с ежедневным крушением самолета с нашими гражданами. Поэтому пора перестать прятать голову в песок", — сказала Санду.

Президент отметила, что вместе с ВСБ она рекомендует правительству в течение трех дней разработать подробный план нового ЧП и представить его парламенту на одобрение.

Согласно решению совета, в плане должны быть новые, более жесткие ограничения, а также список граждан, которых они коснутся, и компенсаций тем, кто не сможет работать.

Как отметила Санду, по оценкам ВСБ, выплаты тем, кто окажется без заработка, должны составить около 1 тысячи леев в неделю.

Также ВСБ рекомендует ускорить вакцинацию и уже перейти ко второму этапу, а также открыть онлайн-регистрацию для всех желающих получить прививку, разработать план доставки лекарств для тех, кто лечится дома, и увеличить число тестов.

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Темы: Молдовакарантин
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