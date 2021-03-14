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Партия Меркель проиграла выборы в двух регионах Германии

Воскресенье, 14 марта 2021, 21:11
Партия Меркель проиграла выборы в двух регионах Германии

В Германии партия канцлера Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) проиграла выборы в местные парламенты (ландтаги) в двух федеральных землях – Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц.

Источник: Немецкая волна

Детали: По данным экзит-пола телеканалов ARD и ZDF, в Баден-Вюртемберге победу одерживает партия Зеленые во главе с премьер-министром земли Винфридом Кречманном. Партия получила поддержку 31-31,5% избирателей, что является лучшим результатом Зеленых на выборах в ландтаг в истории.

Второе место с 23% занимает Христианско-демократический союз, который находился в правительственной коалиции с Зелеными. Этот результат стал худшим в истории на выборах в ландтаг этой федеральной земли.

В Рейнланд-Пфальце побеждает СДПГ во главе с премьером земли Малу Драер. Партия, которая руководит в земле уже 30 лет, набирает 33,5-34,5% голосов, немного меньше, чем на прошлых выборах в 2016 году. За ХДС проголосовали 25,5-26%, а за Зеленых – 8,5-9,5%. Результат консерваторов в этой земле тоже – худший в истории.

В сентябре этого года должны состояться выборы в немецкий Бундестаг.

Темы: ГерманияМеркель
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