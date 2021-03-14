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Больницы Харькова переполнены, кислорода почти не осталось – врач

Воскресенье, 14 марта 2021, 23:50
Facebook Владимира Корсунова

Больницы Харькова переполнены больными COVID-19, коек с кислородом почти не осталось.

Источник: профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии в Харьковской медицинской академии последипломного образования (ХМАПО) Владимир Корсунов в Facebook

Дословно: "Больницы загружены полностью, кислородных мест почти не осталось, реанимации полные по уши, и больные неинвазивной вентиляции снова лежат, где есть хотя бы хоть текущий кислород".

Детали: Врач отметил, что становится все более тяжело больных молодых людей.

Он сообщил, что в настоящее время в реанимации Харьковской областной клинической инфекционной больницы находится трое пациентов в возрасте от 31 до 39 лет, а в Областной детской клинической больнице Харькова – на инвазивной искусственной вентиляции легких ребенок 11 лет и на неинвазивной – 17 лет.

Справка: По состоянию на 14 марта, по данным Минздрава, Харьковская область соответствует показателям "желтой" зоны по уровню эпидемической опасности.

Украинская правда
Темы: Харьковкоронавирус


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