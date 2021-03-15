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Болгария сообщила, когда откроется для туристов

Понедельник, 15 марта 2021, 03:37

Болгария планирует 1 мая начать летний туристический сезон с карантинными ограничениями и соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Источник: Интерфакс, который цитирует вице-премьера и министра туризма Болгарии Марияну Николову

Прямая речь: "Решение о запуске туристического сезона 1 мая было согласовано с органами здравоохранения и МИД Болгарии. В понедельник, 15 марта, будут утверждены меры, которые коснутся объектов размещения, ресторанов и кафе, а также мест для развлечений туристов".

Детали: По словам Николовой, сезон будет запущен немного раньше обычного, чтобы обеспечить стабильную работу отрасли и соблюдение мер безопасности, предписанных органами здравоохранения.

Министр туризма добавила, что требования для въезда туристов в Болгарию уже разработаны и согласованы. "На следующей неделе Евросоюз примет решение о так называемом "сертификате о состоянии здоровья", и болгарское правительство поддерживает эту позицию", – сказала вице-премьер.

В свою очередь, министр здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов уточнил, что для туристов, которые хотят посетить республику, будет предусмотрен согласованный с Еврокомиссией вариант "зеленого коридора".

Относительно паспортов вакцинации, они позволит посетить страну тем, кто уже переболел коронавирусов и имеет антитела, вакцинированным туристам, а также тем, у кого есть отрицательный результат ПЦР-теста.

Предыстория:

  • 1 марта Грузия открыла границы для туристов из Украины.
  • 12 марта в Греции сообщили, что страна открывается для туристов.

Темы: Болгариятуризм


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