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В Украине будет прохладно и снег с дождем

Понедельник, 15 марта 2021, 10:11
В Украине будет прохладно и снег с дождем
Фото handmadeliuta.com

16-17 марта в Украине ожидается облачная погода, дожди и мокрый снег.

Источник: Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 16 марта в западной, днем ​​и в южной части и местами в центральных областях дождь и дождь со снегом.

 

17 марта в большинстве областей Украины мокрый снег и дождь, на юге и в центре страны местами значительные осадки, в Карпатах cильный снег.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 16 марта 5-10° тепла, в западных областях, а 17 марта в Украине, кроме южной части, 1-6° тепла.

Ночью и утром на дорогах, кроме южной части, местами гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. 

 

В Киеве 16 марта без существенных осадков, 17 марта мокрый снег и дождь. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 16 марта 5-10° тепла, 17 марта 1-6° тепла. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

18 марта в Украине мокрый снег, в южных, большинстве центральных областей, днем ​​и в восточной части с дождем, ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем +​​2+4°.

В Киеве 18 марта умеренный снег, ночью 18 марта от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​до 4° тепла. 

 

19 марта в Украине небольшой мокрый снег, ночью в западных областях, днем ​​в южной части без существенных осадков, ночью до 5° мороза, днем ​​0-6° тепла.

В столице 19 марта небольшой мокрый снег, ночью 0-5° мороза, днем ​​0-5° тепла.

Темы: погода
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