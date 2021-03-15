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В Верховной Раде выступит президент Литвы

Понедельник, 15 марта 2021, 10:37
В Верховной Раде выступит президент Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа выступит 18 марта в Верховной Раде в рамках визита в Украину.

Источник: спикер парламента Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета 15 марта

Прямая речь: "В четверг в Украине будет президент Литовской республики господин Науседа. Было обращение в Верховную Раду с предложением выступления господина Науседы в стенах парламента. Я проговорил предварительно с представителями всех депутатских фракций и групп, такая инициатива поддерживается. Я думаю, что мы сможем организовать этот процесс".

Детали: Разумков напомнил, что Литва является постоянным надежным партнером Украины на многих международных площадках.

Первый заместитель председателя депутатской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предложил также пригласить министра внутренних дел Арсена Авакова в Раду для доклада 19 марта на час вопросов к правительству.

От Авакова хотят услышать данные о ситуации с вакцинацией работников МВД, а также задать вопрос о правоохранительной деятельности и о результатах действия принятых резонансных законов, например о "ворах в законе" и увеличении ответственности за нарушение правил дорожного движения и тому подобное.

В то же время в результате дальнейшего обсуждения представители фракций и групп сошлись во мнении, что приоритетнее будет заслушать доклад главы Минздрава Максима Степанова.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Верховная РадаЛитва
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