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В Житомире повредили памятник Героям Небесной Сотни

Понедельник, 15 марта 2021, 12:19
Фото c Facebook

Неизвестные повредили памятник Героям Небесной Сотни в Житомире.

Источник: председатель Житомирского областного совета Владимир Федоренко в Facebook, полиция Житомирской области 

Прямая речь: "В ночь с 14 на 15 марта был совершен недопустимый акт вандализма в отношении памятника Героям Небесной Сотни. Это акт надругательства над памятью нашего народа, тех людей, которые положили свою жизнь в борьбе за европейские ценности. Вандалы осквернили не только памятник, но и саму память".

У ніч з 14 на 15 березня було вчинено неприпустимий акт вандалізму щодо пам’ятника Героям Небесної Сотні. Цей акт...

Опубліковано Володимиром Федоренком Понеділок, 15 березня 2021 р.

Детали: Федоренко добавил, что написал заявление в полицию, и пообещал, что виновные будут наказаны, а сам он лично сделает их "известными", чтобы "каждый видел, чья рука поднялась на национальный символ".

По словам главы облсовета, он также связался с автором и архитектором проекта относительно восстановления памятника.

Полиция Житомирской области сообщила, что камеры видеонаблюдения зафиксировали вандала, который утром 14 марта камнем повредил памятник.

Сейчас полицейские устанавливают личность этого человека.

Украинская правда
Темы: ЖитомирМайданистория


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