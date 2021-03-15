Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В РФ заявили, что договорились о производстве "Спутника V" с компаниями четырех стран ЕС

Понедельник, 15 марта 2021, 14:04
Фото interfax.ru

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что после получения одобрения регулятора ЕС производство вакцины "Спутник V" в Европе возможно в Италии, Испании, Франции и Германии.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

"Российский фонд прямых инвестиций с самого начала борьбы с пандемией был настроен на активное взаимодействие со всеми партнерами, в том числе из Европы, и открыт для таких переговоров. РФПИ уже достиг соглашений с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии для запуска производства" Спутник V ", - заявили в фонде.

В сообщении отмечается, что "сейчас ведутся переговоры еще с целым рядом производителей, чтобы увеличить объемы производства в ЕС".

"Это позволит начать активные поставки" Спутника V " на единый европейский рынок после получения одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), с которым сейчас идет активное взаимодействие в рамках рассмотрения поданной заявки (rolling review)", - заявили в РФПИ.

Также в РФПИ "готовы будут начать поставки в те страны ЕС, которые самостоятельно зарегистрируют" Спутник V ", отмечается в сообщении.

4 марта стало известно, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало экспертизу вакцины "Спутник V", что может привести к ее одобрению для использования во всех 27 странах ЕС

14 марта агентство Reuters сообщило, что правительства Европейского Союза рассматривают возможность начала переговоров с разработчиками российской вакцины "Спутник V".

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) прогнозирует, что может одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" не раньше мая.

Темы: коронавирусРосcияИталияГермания


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский: Первая прививка от COVID-19 снижает вероятность заражения на 76%

В Украине появился новый вид прокуратур

Дубинского выгнали из партии "Слуга народа"

фотоПодозреваемый в убийстве 7-летней девочки на Херсонщине не раз сидел за решеткой

ДокументНа Банковой подготовили законопроект о ликвидации ОАСК

Всемирный конгресс украинцев исключил латвийскую организацию за антиукраинскую позицию

Все новости...
коронавирус
Свидетельство о вакцинации: в МОЗ против, но для поездок обещают справку "в два клика"
Зеленский: Первая прививка от COVID-19 снижает вероятность заражения на 65%
5% звонков в контакт-центр касаются вакцинации – МОЗ
Последние новости
15:08
Суд в США запретил введение санкций против Xiaomi
15:01
Объявили полный список номинантов на "Оскар-2021"
14:30
Россия более 3 месяцев не отдает тело убитого на границе украинца
14:30
Ляшко рекомендует пока сидеть дома и не думать о вакцинации для путешествий
14:27
Ryanair запустит 18 маршрутов из Киева и Одессы
14:19
В Индии планируют запретить криптовалюты
14:14
Свидетельство о вакцинации: в МОЗ против, но для поездок обещают справку "в два клика"
14:11
Зеленский: Первая прививка от COVID-19 снижает вероятность заражения на 76%
14:10
В Украине появился новый вид прокуратур
14:04
Брат убитого сирийца подал в суд на бойцов "ЧВК Вагнера"
Все новости...