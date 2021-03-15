Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Маркарова хочет создать в Вашингтоне "Украинский дом"

Понедельник, 15 марта 2021, 16:39

Новоназначенная посол Украины в США Оксана Маркарова инициировать создание в Вашингтоне "Украинского дома" как площадки для встреч друзей Украины и продвижения украинской культуры.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью изданию LB на вопрос о том, планирует ли новые форматы сотрудничества с украинской диаспорой.

Оксана Маркарова отметила, что во времена работы в Минфине создала новые проекты, связанные с публичными финансами.

"Так же и для Вашингтона у меня есть мечта, которая уже превратилась в план - создать постоянно действующий Украинский дом, который будет главной площадкой для продвижения украинского нарратива, местом встречи, обмена идеями всех друзей Украины, местом дискуссий и продвижение украинской культуры ... И созданием его мы займемся уже в этом году ", - рассказала она.

По ее словам, это учреждение будет работать в сотрудничестве с посольством и будет "открытой для всех".

Накануне начала своей работы в Вашингтоне Маркарова также рассказала, чего будет добиваться от США на своей должности.

Читайте также: 12 задач для Украины и США: что стоит сделать командам Байдена и Зеленского

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Последние новости
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
Все новости...
Реклама: