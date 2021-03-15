Маркарова хочет создать в Вашингтоне "Украинский дом"

Новоназначенная посол Украины в США Оксана Маркарова инициировать создание в Вашингтоне "Украинского дома" как площадки для встреч друзей Украины и продвижения украинской культуры.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью изданию LB на вопрос о том, планирует ли новые форматы сотрудничества с украинской диаспорой.

Оксана Маркарова отметила, что во времена работы в Минфине создала новые проекты, связанные с публичными финансами.

"Так же и для Вашингтона у меня есть мечта, которая уже превратилась в план - создать постоянно действующий Украинский дом, который будет главной площадкой для продвижения украинского нарратива, местом встречи, обмена идеями всех друзей Украины, местом дискуссий и продвижение украинской культуры ... И созданием его мы займемся уже в этом году ", - рассказала она.

По ее словам, это учреждение будет работать в сотрудничестве с посольством и будет "открытой для всех".

Накануне начала своей работы в Вашингтоне Маркарова также рассказала, чего будет добиваться от США на своей должности.

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