Навальный рассказал, как его стерегут в "дружелюбном концлагере"

Осужденный в России Алексей Навальный доставлен из СИЗО в исправительную колонию № 2 в городе Покров во Владимирской области РФ.

Источник: акаунты Навального в соцсетях, адвокат Ольга Михайлова, которую цитируют российские СМИ.

Детали: Навальный находится в карантинной камере вместе с другими пятью заключенными. По словам адвоката, жалоб на нарушения у Навального нет.

В Facebook и Instagram акаунтах Навального 15 марта также появился новый пост от имени политика, он рассказывает об условиях в колонии и режиме тотального наблюдения.

Прямая речь: "Вынужден признать, что российская тюремная система смогла меня удивить. Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы.

Никакого насилия и даже намека на него я пока не видел, хотя по напряженным позам осужденных, стоящим навытяжку и боящимся лишний раз повернуть голову, я легко верю многочисленным историям о том, что здесь, в ИК-2 "Покров", совсем недавно людей до полусмерти забивали деревянными молотками. Сейчас методы сменились, и, честно скажу, я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо.

Я так себе и называю свой новый дом - "наш дружелюбный концлагерь".

Режим, устав, распорядок дня. Буквальное выполнение бесконечных правил. Мат и жаргонные слова запрещены. И этот запрет строго соблюдается. Представляете тюрьму, где не ругаются? Страшное дело.

Видеокамеры везде, за всеми наблюдают и при малейших нарушениях составляют рапорт…

Ночью я через каждый час просыпаюсь от того, что рядом с моей кроватью стоит мужчина в бушлате. Он снимает меня на камеру и говорит: "Два часа тридцать минут, осужденный Навальный. Снятие с профилактического учета как склонного к побегу. На месте". И я снова спокойно засыпаю с мыслью о том, что есть люди, которые помнят обо мне и никогда не потеряют. Здорово же, да? Вы тоже не теряйте связи со своими близкими. Всех обнимаю".