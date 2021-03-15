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Министры стран НАТО впервые за год физически встретятся в штаб-квартире Альянса

Понедельник, 15 марта 2021, 20:18

Министры иностранных дел стран-членов НАТО впервые за более чем год лично встретятся в штаб-квартире Альянса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Альянса Оану Луческу.

Встреча продлится с полудня 23 марта по середину дня 24 марта. Председательствовать на ней в оба дня будет генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Накануне встречи, 22 марта, и в оба дня после обсуждений планируется пресс-конференция генсека.

Деталей относительно содержания будущих обсуждений пока не сообщается.

В связи с продолжающейся эпидемией, встреча состоится с усиленными мерами безопасности и ограниченным физическим присутствием медиа.



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