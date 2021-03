Словенский министр, который едет в Украину, перепутал имя и фамилию Кулебы

Министр иностранных дел Словении Анже Логар, который 16 марта приедет с визитом в Украину, в анонсе поездки ошибся в имени и фамилии своего украинского коллеги.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В анонсе, который Анже Логар разместил в своем Facebook, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба указанный латиницей как Dmitrij Kulebo, вместо Dmytro Kuleba.

При этом в пресс-службе Министерства иностранных дел Словении такой ошибки не допустили - в твите, опубликованном часами раньше, чем пост главы МИД, имя его украинского коллеги указано правильно.

🇸🇮🤝🇺🇦



Tomorrow, Minister @AnzeLog will pay a working visit to #Ukraine to meet with his host, FM @DmytroKuleba, and PM @Denys_Shmyhal. He will also meet the @ULEADwithEurope management team & Yaşar Halit Çevik, Chief Monitor of the @OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine. pic.twitter.com/IE7o614F4e