В Киеве горел ресторан

На киевском Подоле вечером 15 марта в ресторане случился пожар из-за возгорания в вытяжном шкафу заведения.

Источник: Главное управление ДСНС Украины в Киеве в Facebook

Дословно: "На место происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию было установлено, что возгорание возникло в вытяжной шкаф заведения общественного питания с последующим распространением на электрокабели и возможных повреждений распространения на перекрытия между 1 и 2 этажом".

Детали: 15 марта в 20:22 спасатели получили сообщение о пожаре на улице Сагайдачного, 10, что в Подольском районе столицы.

В 21:33 возгорание было локализовано на площади 35 кв. м и в 21:39 ликвидировано.

К тушению пожара привлекались 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава подразделений.

Жертв и пострадавших нет.

Причину возникновения пожара устанавливать следствие.