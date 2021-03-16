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В Австралии десятки тысяч людей протестовали против сексуального насилия

Вторник, 16 марта 2021, 01:59

В Австралии десятки тысяч людей протестовали против сексуального насилия над женщинами и требовали гендерного равенства.

Источник: Reuters, BBC

Детали: Протесты прошли в 40 городах Австралии в рамках инициативы "Справедливость 4 марта".

Во время акций протеста участницы были одеты в черное, что должно было подчеркнуть их "силу и траур". Женщины при этом скандировали: "Нас не заставят замолчать".

Кроме того, в Мельбурне протестующие несли несколькометровый белый флаг с именами женщин, убитых в Австралии в результате гендерного насилия с 2008 года.

Протесты организовали после заявления генерального прокурора Кристиана Портера, что против него было зафиксировано обвинения в изнасиловании 1988 года. Он свою причастность к преступлению отрицает.

Возмущение общественности вызвал и случай по делу бывшей политической советницы Бриттани Хиггинс. Женщина заявила, что ее изнасиловали в кабинете министра в 2019 году.

Протестующие считают неадекватной реакцию правительства на обвинения в сексуальном насилии.

Темы: Австралиямитинги


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