В работе программ Microsoft произошли тысячи сбоев

Компания Microsoft сообщила в понедельник о сбоях в работе различных программ, вызванных обновлением.

Источник: Reuters

Детали: Более 26 тысяч человек сообщили о проблемах с Teams, более 3 тысяч пользователей писали о проблемах с Office 365.

По сообщению компании, проблемы могут возникнуть у пользователей во всем мире, а также повлиять на другие услуги, в частности хостинг электронной почты Exchange Online.

Более 2 300 людей также сообщили о проблемах с облачными вычислительными службами Microsoft.

Перебои могут возникнуть и у большего количества пользователей.