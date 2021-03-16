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В работе программ Microsoft произошли тысячи сбоев

Вторник, 16 марта 2021, 03:27

Компания Microsoft сообщила в понедельник о сбоях в работе различных программ, вызванных обновлением.

Источник: Reuters

Детали: Более 26 тысяч человек сообщили о проблемах с Teams, более 3 тысяч пользователей писали о проблемах с Office 365.

По сообщению компании, проблемы могут возникнуть у пользователей во всем мире, а также повлиять на другие услуги, в частности хостинг электронной почты Exchange Online.

Более 2 300 людей также сообщили о проблемах с облачными вычислительными службами Microsoft.

Перебои могут возникнуть и у большего количества пользователей.

Темы: технологии


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