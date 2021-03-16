Британия не видит причин останавливать вакцинацию препаратом AstraZeneca

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в понедельник, что вакцина AstraZeneca от COVID-19 безопасна, и правительство очень уверенно использует ее в своей кампании по вакцинации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На вопрос, может ли он заверить людей в том, что британско-шведская вакцина безопасна, Джонсон ответил: "Да, могу".

"MHRA (британский регулирующий орган по лекарствам) - один из самых жестких и опытных регулирующих органов в мире. Они вообще не видят причин прекращать программу вакцинации", - сказал он.

"Таким образом, мы по-прежнему очень уверены в программе, и приятно видеть, что она разворачивается с такой скоростью по всей Британии", - добавил Джонсон.

Германия, Франция и Италия заявили в понедельник, что прекратят прививки вакциной AstraZeneca после того, как несколько стран сообщили о возможных серьезных побочных эффектах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что не существует ни одной доказанной связи между вакцинацией и побочными эффектами, и людям не следует паниковать.

На прошлой неделе аналогичное решение было принято Данией и Норвегией - из-за того, что у некоторых пациентов вскоре после вакцинации развились тромбы. Еще несколько стран ЕС приостановили вакцинацию препаратом.

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) проведет специальное заседание 18 марта, чтобы рассмотреть проблемы, связанные с вакциной от коронавируса COVID-19 англо-шведской компании AstraZeneca.