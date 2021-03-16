Под Киевом прогремел взрыв: пострадали 4 авто, дома, есть раненый

Полицейские Киевщины устанавливают обстоятельства взрыва в Боярке, в результате которого, по предварительной информации, пострадал один человек.

Источник: полиция Киевской области, паблик "Киев оперативный"

Дословно: "По результатам осмотра места происшествия с участием судебно-медицинских экспертов, от взрыва, вероятно, пострадал один человек".

Детали: Около 4:00 утра на одной из улиц города Боярка произошел взрыв. В результате были повреждены трансформатор, линии электропередач, 4 автомобиля, окна и заборы 5 ближайших домов. Образовалась воронка.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, криминалистическая лаборатория, кинологи полиции Киевщины, а также прокуроры Фастовской окружной прокуратуры.

Коммунальщики восстанавливают электроснабжение и ликвидируют последствия взрыва.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины