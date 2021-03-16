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Украина была 8 месте в Европе и на 43 в мире по загрязнению воздуха в 2020-м

Вторник, 16 марта 2021, 11:25

Украина была 8-й в Европе и 43-й среди стран мира по загрязнению воздуха в 2020 году, среди мировых столиц Киев на 39 месте по загрязненности воздуха мелкими частицами.

Источник: отчет World Air Quality Report - 2020

Детали: Мировой доклад о качестве воздуха 2020 года включает данные для 106 стран, по сравнению с 98 странами в 2019 году и 69 странами в 2018 году.

Отчет основан на крупнейшей в мире базе данных по загрязнению атмосферного воздуха мелкодисперсными частицами РМ2.5. Данные в значительной мере поступает от государственных станций наблюдения за воздухом, но растет и сеть негосударственных мониторов.

Согласно этим данным, регионы Южной и Восточной Азии остаются наиболее загрязненными в мире. Бангладеш, Китай, Индия и Пакистан имеют 49 из 50 самых загрязненных городов в мире.

Пандемия COVID-19 и локдауны привели к уменьшению загрязнения воздуха. В 2020 году 65% мировых городов получили улучшение качества воздуха по сравнению с 2019 годом, тогда как 84% стран имели общие улучшения.

В 2020 году также произошло несколько экстремальных загрязнений воздуха в виде лесных пожаров и пыли, штормов, связанных с повышением глобальной температуры как части климатических изменений, а также сельскохозяйственной практики.

Показатели Украины за год ухудшились: в 2019 году наша страна занимала 60 место, а в 2020 году - 43-е; среди стран Европы в прошлогоднем отчете Украина была 13-й, а теперь 8-й, а Киев среди мировых столиц был на 49 месте, а теперь на 39 строке по загрязнению воздуха.

 
Украина на 43 месте в мире по загрязнению воздуха
 
Киев на 39 месте среди мировых столиц по загрязнению воздуха
 
Наиболее загрязненные города расположены в Китае, наименее загрязненные – в Японии
 
Украина на 8 месте в Европе по грязности воздуха
 
Самый загрязненный город Европы находится в Португалии, самый чистый – в Финляндии

Украинская правда
Темы: экологиярейтинг Украинымир


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