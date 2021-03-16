Украина была 8-й в Европе и 43-й среди стран мира по загрязнению воздуха в 2020 году, среди мировых столиц Киев на 39 месте по загрязненности воздуха мелкими частицами.

Источник: отчет World Air Quality Report - 2020

Детали: Мировой доклад о качестве воздуха 2020 года включает данные для 106 стран, по сравнению с 98 странами в 2019 году и 69 странами в 2018 году.

Отчет основан на крупнейшей в мире базе данных по загрязнению атмосферного воздуха мелкодисперсными частицами РМ2.5. Данные в значительной мере поступает от государственных станций наблюдения за воздухом, но растет и сеть негосударственных мониторов.

Согласно этим данным, регионы Южной и Восточной Азии остаются наиболее загрязненными в мире. Бангладеш, Китай, Индия и Пакистан имеют 49 из 50 самых загрязненных городов в мире.

Пандемия COVID-19 и локдауны привели к уменьшению загрязнения воздуха. В 2020 году 65% мировых городов получили улучшение качества воздуха по сравнению с 2019 годом, 84% стран имели общие улучшения.

В 2020 году также произошло несколько экстремальных загрязнений воздуха из-за лесных пожаров и пыли, штормов, связанных с повышением глобальной температуры, а также сельскохозяйственной практики.

За прошлый год улучшилось качество воздуха в крупных городах: Пекин (-11%), Чикаго (-13%), Дели (-15%), Лондон (-16%), Париж (-17%) и Сеул (- 16%).

Показатели Украины за год ухудшились: в 2019 году наша страна занимала 60 место, а в 2020 году - 43-е; среди стран Европы в прошлогоднем отчете Украина была 13-й, а теперь 8-й, а Киев среди мировых столиц был на 49 месте, а теперь на 39 строке по загрязнению воздуха.

Украина на 43 месте в мире по загрязнению воздуха

Киев на 39 месте среди мировых столиц по загрязнению воздуха

Наиболее загрязненные города расположены в Китае, наименее загрязненные – в Японии

Украина на 8 месте в Европе по грязности воздуха

Самый загрязненный город Европы находится в Польше, самый чистый – в Финляндии

В Европе в 2020 году около половины городов превысили показатель ВОЗ по ежегодному загрязнению PM2,5. Самый высокий уровень загрязнения PM2,5 был обнаружен в Восточной и Южной Европе, где лидируют Босния и Герцеговина, Северная Македония и Болгария.

В США средний уровень загрязнения твердыми частицами вырос на 6,7% в 2020 году, несмотря на меры по сдерживанию распространения COVID-19. Рекордные лесные пожары в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне привели к тому, что в сентябре 2020 года города США составили 77 из 100 самых загрязненных городов мира.

В 2020 году 38% американских городов не соответствовали рекомендациям ВОЗ по годовому уровню PM2,5. Это значительный рост по сравнению с 21% в 2019 году.

В Индии в 2020 году по сравнению с 2018 годом во всех городах улучшилось качество воздуха, по сравнению с 2019 годом – в 63% городов. Тем не менее, Индия по-прежнему занимает лидирующие позиции в рейтинге: 22 из 30 самых загрязненных городов.

В 86% городов Китая в 2020 году воздух был чище, чем в предыдущем году. Несмотря на это, жители Китая по-прежнему подвергаются воздействию PM2,5 более чем в 3 раза по сравнению с ежегодными рекомендациями ВОЗ. Хотан на северо-западе Китая считается самым загрязненным городом в мире, в основном из-за песчаных бурь.

Только 24 из 106 стран, за которыми ведется мониторинг, выполнили годовые рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по PM2,5 в 2020 году.