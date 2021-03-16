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Криклий назвал новый дедлайн подписания соглашения с ЕС об открытом небе

Вторник, 16 марта 2021, 12:52

Соглашение об общем авиационном пространстве между Украиной и Европейским Союзом может быть подписано во второй половине июня.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в разговоре с представителем Кабмина в Верховной Раде, нардепом Василием Мокану.

"Вторая половина июня - мы уже ожидаем подписания", - сказал Криклий, отметив, что такой срок озвучили в Еврокомиссии.

"Это первый раз, когда они сами озвучили конкретные дедлайны по подписанию и по шагам. Ранее было абстрактно... Придется просто подождать. Ручку уже подготовили к подписанию", - добавил он.

Соглашение об общем авиационном пространстве с ЕС, известное также как соглашение об "открытом небе", должно было быть подписано 11 февраля. В начале февраля в офисе президента Украины заявили, что подписание сорвалось.

Это соглашение было парафировано еще в 2013 году, однако до сих пор не было подписано из-за британско-испанского спора о принадлежности Гибралтара.

Шанс на скорейшее подписание дал выход Великобритании из ЕС, однако на октябрьском саммите Украина-ЕС Брюссель, ссылаясь на незавершенный процесс "развода" с Британией, снова перенес это подписание.

Соглашение об общем авиационном пространстве имеет целью уравнять в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании, снять монополию на отдельные маршруты, установленную двусторонними договорами, облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами и как следствие - должно снизить цены на билеты.

Читайте также: Мифы и реалии открытого неба: что изменит для Украины совместное авиапространство с ЕС

Европейская правда

Темы: ЕСавиаУкраина


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