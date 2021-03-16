Киевлянину дали 4 года тюрьмы: "минировал" почтовое отделение

Столичного жителя приговорили к 4 годам заключения за повторное ложное сообщение о заминировании почтового отделения в Голосеевском районе.

Источник: Киевская городская прокуратура со ссылкой на приговор суда

Дословно: "Приговором Голосеевского районного суда города Киева злоумышленник признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершенном повторно, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы".

Детали: Сообщается, что мужчина позвонил в полицию и сообщил о подготовке взрыва в помещении одного из почтовых отделений в Голосеевском районе столицы в апреле 2020 года.

Правоохранители, прибывшие на место, взрывных устройств и взрывоопасных веществ в помещении не обнаружили.

Во время досудебного расследования полиция установила личность злоумышленника.

Им оказался 41-летний житель столицы, который ранее уже был осужден за аналогичные преступления.