Погода еще покапризничает: до конца недели будет холодно

В среду в Украине ожидается облачная погода с дождем, а местами с мокрым снегом, до конца недели синоптики прогнозируют прохладу.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Дословно: "17-го марта в большинстве областей ожидается дождь, местами с мокрым снегом.

В северных областях будет также облачно, однако Север, не единственный, избежит осадков...

К концу недели будет холодно, а вот потепление придет ориентировочно 22-23 марта".

Детали: Температура воздуха в Украине в среду начнет постепенно снижаться - на севере, западе, в большинстве центральных областей предполагается +1+5 градусов.

В южной части, на юго-востоке, а также в Кропивницкому и Днепре с районами еще будет ощутимо теплее: в течение дня +5+11 градусов.

В Киеве 17 марта будет преобладать облачная погода, но без существенных осадков. Температура воздуха днем ​​будет колебаться в пределах +4,+5 градусов.

Синоптик пояснила, что в среду Украина окажется под влиянием циклона, который захватит во влагу значительную часть территории Украины.