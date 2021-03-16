В Николаеве усилили карантин

Из-за осложнения эпидемической ситуации с COVID-19 в Николаеве усилили карантинные мероприятия.

Источник: сайт Николаевского горсовета

Детали: С 17 марта воспитанников внешкольных и общеобразовательных учреждений в Николаеве перевели на дистанционное обучение.

Исключение - ученики 1-4-х классов. А с 22 марта все школьники пойдут на каникулы, которые продлятся до 3 апреля.

Кроме того, комиссия обратится к руководителям вузов с предложением перенести начало обучения на 10:00, чтобы разгрузить транспорт в утренний час пик.

Также там призвали подготовить перечень работников предприятий критической инфраструктуры, чтобы сделать им пропуска для проезда в общественном транспорте.

Сейчас дополнительных транспортных ограничений или перевозок по пропускам не вводят, но к этому решили подготовиться.

По состоянию на 15 марта в Николаеве с начала пандемии официально подтверждено 30 545 случаев COVID-19.

В то же время, за последние 5 недель наблюдается постоянное увеличение количества новых случаев заболеваемости.

Для госпитализации пациентов с коронавирусом в городе есть 915 коек. При этом 82% коечного фонда для больных COVID-19 обеспечено кислородом.

Комиссия решила подготовить дополнительные кровати в медучреждениях для больных с коронавирусом. Их количество увеличат на 95.

В частности, новые кровати появятся в 3 учреждениях: больницах № 3 и № 5, а также роддоме № 1.

Городская власть также обратится к руководству области с просьбой передать кислородные концентраторы, которые не используются.

Утром 16 марта в Николаевской области привито от COVID-19 2099 человек, в городе - 720.

Сообщается, что все, кто получил вакцину, чувствуют себя хорошо. Лишь в 15 случаях зафиксировали незначительные побочные реакции - покраснение места инъекций и несущественное повышение температуры.