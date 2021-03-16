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Россия, Китай и новые пандемии: в Британии озвучили ожидаемые угрозы

Вторник, 16 марта 2021, 15:18
Россия, Китай и новые пандемии: в Британии озвучили ожидаемые угрозы
ТАСС

В Британии представили большой аналитический обзор о потенциальных угрозах для страны, который называют крупнейшим подобным документом со времен "холодной войны". Он одновременно определяет стратегию для готовности страны к этим вызовам.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Документ насчитывает 114 страниц и охватывает стратегические намерения в сфере безопасности, обороны и внешней политики.

Великобритания декларирует намерение своей политикой способствовать развитию демократий, но при этом быть готовой к потенциальным конфликтам.

Россию называют "наиболее острой угрозой" для безопасности страны, а Китай - для экономической безопасности.

"Пока отношения с властью (России) не улучшатся, мы будем проводить активную политику сдерживания и защиты от всего спектра угроз, которые могут создаваться Россией", - цитирует документ The Guardian.

Китай описывают как "системного конкурента", авторитарная система которого расходится с ценностями Великобритании и других демократий, но его экономическая мощь делает страну важным торговым партнером.

"Китай и Великобритания оба выиграют от двусторонней торговли и инвестиций, но одновременно Китай является крупнейшей связанной с государством угрозой для экономической безопасности Британии ... Значительное влияние военной модернизации Китая и усиление его международного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами будет создавать все больший риск для интересов Британии", - отмечают в документе.

Еще одну пандемию рассматривают как "реалистичную возможность".

По мнению правительства, Британия должна эффективно выявлять и сдерживать атаки со стороны других государств, террористов и преступников.

В документе отмечают растущую угрозу ядерного оружия, указывая, что некоторые государства "существенно увеличивают и диверсифицируют свой ядерный арсенал". В связи с этим Великобритания планирует прекратить сокращение своих ядерных боеголовок и увеличить их максимальное количество с 180 до 260.

В документе упоминаются также борьба с изменением климата и исчезновением видов как международный приоритет; цель сделать Британию передовой страной в сфере науки и технологий до 2030 года; курс на усиление дипломатических и торговых связей с Юго-Восточной Азией и Тихоокеанским регионом; развитие устойчивости Британии к потенциальным чрезвычайным ситуациям в будущем и увеличение финансирования на разведывательные ведомства для противодействия терроризму.

Темы: ВеликобританияРосcияКитай
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