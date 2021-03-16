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Британия упомянула угрозу РФ и помощь Украине в новой стратегии безопасности

Вторник, 16 марта 2021, 17:49

Великобритания ожидает, что Россия в ближайшем будущем останется серьезной угрозой, и продолжит сдерживать ее - как и помогать Украине усиливать свою устойчивость, рядом с другими странами Восточной Европы.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в подготовленном правительством стратегическом обзоре "Глобальная Великобритания в конкурентную эпоху", который обнародовали сегодня.

114-страничный документ называют самым масштабным подобным обзором со времен холодной войны. В нем изложены ожидаемые вызовы и стратегии Великобритании в сфере безопасности, обороны, развития и внешней политики.

В обзоре отмечают, что Россия "продолжает оставаться наиболее острой прямой угрозой для Британии", и очевидно и дальше будет активно отстаивать свои интересы в соседних европейских странах. Россию рядом с Ираном и Северной Кореей вспоминают как страны, чья оппортунистическая политика является одним из ключевых факторов ухудшения ситуации безопасности в мире и ослабление международного порядка.

"Соединенное Королевство уважает народ, культуру и историю России. Однако пока наши отношения с ее властью не улучшатся, мы будем проводить активную политику сдерживания и защиты от всего спектра угроз, поступающих от РФ", - отмечают в документе.

Великобритания планирует совместно с союзниками НАТО обеспечивать ответ на такие угрозы, сочетая свои военные, дипломатические и контрразведывательные инструменты для поддержки коллективной безопасности.

"Мы будем придерживаться международных норм и правил и привлекать Россию к ответственности за их нарушение, сотрудничая с международными партнерами - как после атаки в Солсбери.

Мы также будем поддерживать другие страны Восточной Европы и более широкого региона для развития их устойчивости к угрозам, включая Украину, где мы продолжим (помогать с) развитием способностей ее Вооруженных сил", - добавляют в тексте.

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